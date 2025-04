Osimhen w centrum uwagi. Znany klub nie poddaje się ws. transferu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Galatasaray chce zatrzymać Osimhena na stałe

Galatasaray między innymi dzięki postawie Victora Osimhena walczy w końcówce sezonu o mistrzostwo Turcji. Rywalizacja z Fenerbahce potrwa prawdopodobnie do ostatniej kolejki, bowiem różnica między klubami to zaledwie trzy punkty. Napastnik wypożyczony z Napoli przyczynił się do zdobycia 21 goli w lidze. Tym samym walczy o koronę króla strzelców tureckiej Super Lig. Tuż za nim jest Krzysztof Piątek, który ma o dwie bramki mniej.

Przyszłość reprezentanta Nigerii spowita jest mgłą. Wiadomo już, że do Neapolu wróci tylko z obowiązku, ale pod Wezuwiuszem nie wiążą z nim dalszych planów. W ostatnim roku kontraktu będą chcieli go sprzedać, aby wzbogacić klubową kasę o kilkadziesiąt milionów.

Najważniejsze pytanie, jakie zadają sobie przede wszystkim włoskie media, brzmi: gdzie w przyszłym sezonie zagra Victor Osimhen? Opcji jest co najmniej kilka, bowiem Nigeryjczyk generuje bardzo duże zainteresowanie na rynku transferowym. Mówi się między innymi o Juventusie, Chelsea, Manchesterze United, PSG czy klubach z Arabii Saudyjskiej. O sprowadzeniu 26-latka marzy także Galatasaray, co potwierdził wiceprezydent klubu. “Chcemy zatrzymać Victora Osimhena” – powiedział Ibrahim Hatipoglu w rozmowie z dziennikiem AS.

Osimhen, zanim przeniósł się do Turcji był gwiazdą Serie A. W barwach Napoli rozegrał 133 mecze, w których zdobył 76 goli. W sezonie 2022/2023 zdobył tytuł Capocannoniere, czyli nagrodę dla najlepszego strzelca ligi włoskiej. Wcześniej bronił także barw takich klubów jak OSC Lille, Royal Charleroi czy VfL Wolfsburg.