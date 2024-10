Man City i PSG stoczą bój o perełkę Porto. Miałby zastąpić wielkie gwiazdy

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Omorodion w kręgu zainteresowań Man City i PSG

Samu Omorodion podczas letniego okna transferowego był wymieniany w kontekście transferu do Chelsea. Napastnik urodzony w Nigerii, ale posiadający hiszpański paszport miał być częścią transakcji z udziałem Conora Gallaghera. Ostatecznie pomocnik wylądował w Atletico Madryt, lecz napastnik pozostał w klubie i nie doczekał się przeprowadzki do Premier League. Okazję do gry na angielskich boiskach może mieć już niebawem. Do grona zainteresowanych klubów usługami 20-latka dołączył angielski gigant.

Zamiast transferu do Premier League napastnik ostatecznie trafił do FC Porto. Smoki zapłaciły Atletico Madryt za młodego zawodnika 15 milionów euro. Omorodion w lidze portugalskiej błyszczy formą oraz skutecznością w polu karnym. Łącznie dla nowego klubu zdobył już 7 goli w 7 meczach we wszystkich rozgrywkach. Rozwój reprezentanta Hiszpanii do lat 23 przykuł uwagę czołowych klubów w Europie.

Jak poinformował portal Fichajes zainteresowanie transferem Omorodiona wyraził m.in. Manchester City i Paris Saint-Germain. Obywatele szukają nowego napastnika ze względu na plotki o odejściu Erlinga Haalanda. Z kolei Paryżanie wciąż nie sprowadzili następcy Kyliana Mbappe.

W kontekście 20-latka dużo mówi się również o zainteresowaniu Liverpoolu. The Reds latem przejdą małą rewolucję, bowiem klub może opuścić zarówno Mohamed Salah, jak i Darwin Nunez.