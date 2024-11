Bayern rezygnuje z transferu napastnika. Jest zbyt drogi

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Media: Omar Marmoush nie dołączy do Bayernu Monachium

Omar Marmoush zachwyca na początku aktualnego sezonu. Napastnik Eintrachtu Frankfurt zdobył 14 bramek i zanotował 10 asyst w 16 rozegranych spotkaniach. Doskonała postawa Egipcjanina przykuwa uwagę lepszych klubów, co zwiastuje hitowe przenosiny 25-latka. Jednym z zespołów zainteresowanych sprowadzeniem snajpera był Bayern Monachium, ale wszystko wskazuje na to, że bawarski gigant wycofał się z wyścigu.

Jak poinformował Christian Falk na łamach niemieckiego dziennika “BILD”, Bayern Monachium nie ma zamiaru przystępować do licytacji, mając świadomość, że za 35-krotnego reprezentanta Egiptu będzie trzeba zapłacić 50-60 milionów euro. Włodarze z Allianz Areny uważają, iż pozycja napastnika jest dobrze zabezpieczona w drużynie Die Roten, a na poszukiwanie następcy Harry’ego Kane’a jeszcze przyjdzie czas.

Zatem wygląda na to, że na zdecydowanego faworyta w walce o pozyskanie gwiazdora Eintrachtu Frankfurt wyrósł Liverpool. Czerwoni szukają poważnego wzmocnienia linii ataku i dysponują odpowiednimi środkami, żeby ściągnąć do siebie 25-letniego napastnika. Omar Marmoush z powodzeniem występuje w barwach ekipy Orłów od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się do Frankfurtu na zasadzie wolnego transferu z Wolfsburga.

Urodzony w Kairo zawodnik jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi.