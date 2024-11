Manchester City dołączył do Realu Madryt w wyścigu o zakontraktowanie Castello Lukeby z Lipska - poinformował serwis Football Transfers.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Castello Lukeba pod lupą europejskich gigantów

Wszystko wskazuje na to, że Pep Guardiola wkrótce przedłuży kontrakt z Manchesterem City o kolejny sezon i będzie kontynuował swoją pracę z drużyną Obywateli. Hiszpański szkoleniowiec już snuje plany co do najbliższych okienek transferowych. 53-latek podobno liczy na poważne wzmocnienie linii obrony. Serwis “Football Transfers” ujawnił, że uwagę mistrza Anglii przykuł Castello Lukeby, który jest piłkarzem Lipska.

The Citizens nie będą mieli jednak łatwego zadania, żeby ściągnąć francuskiego stopera na Etihad Stadium. Obrońca jest bowiem rozchwytywany na rynku transferowym, a jego nazwisko znajduje się w notesie skautów takich europejskich gigantów jak Real Madryt, Manchester United oraz Chelsea. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu 21-letni defensor przedłużył swoją umowę z Bykami do 30 czerwca 2029 roku.

Co ważne, w kontrakcie zapisano klauzulę odstępnego w wysokości 90 milionów euro. Środkowy obrońca z powodzeniem występuje w Lipsku od sierpnia 2023 roku, kiedy trafił na Red Bull Arenę za 30 milionów euro z Olympique’u Lyon. W trwającej kampanii Castello Lukeba rozegrał 12 meczów, a na boisku spędził 929 minut. Serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową zawodnika na około 40 milionów euro.

Wydaje się, że faworytem wyścigu o podpis młodego Francuza jest Real Madryt. Los Blancos widzą w utalentowanym piłkarzu idealnego kandydata do wzmocnienia formacji defensywnej, tym bardziej że w ostatnim czasie poważnej kontuzji nabawił się Eder Militao.