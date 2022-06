PressFocus Na zdjęciu: Miralem Pjanić (na środku) w barwach Barcelony

Miralem Pjanić wróci do Barcelony po rocznym wypożyczeniu do Besiktasu. Bośniak ma jeszcze dwa lata umowy, ale jego odejście ze stolicy Katalonii jest niemal pewne. Do zainteresowanego pomocnikiem Napoli dołączyła Olympique Marsylia.

Miralem Pjanić opuści tego lata Barcelonę

Zainteresowanie Bośniakiem wyraziła Olympique Marsylia

Pomocnik pierwsze lata kariery spędził we Francji, reprezentując barwy FC Metz oraz Olympique’u Lyon

Olympique Marsylia zainteresowana Pjaniciem

Miralem Pjanić będzie dla Barcelony kolejnym problemem wymagającym rozwiązania w trakcie najbliższego lata. Bośniak spędził miniony sezon na wypożyczeniu w Besiktasie. Tam 32-latek prezentował się przeciętnie. Teraz wróci do Blaugrany, z którą jest jeszcze związany na dwa najbliższe lata. Podczas swojej jedynej kampanii w Hiszpanii nie dał żadnych podstaw, by wierzyć, że może wnieść coś do gry zespołu. Pewne jest, że Duma Katalonii zechce pozbyć się pomocnika. Nie znajduje się on w planach Xaviego Hernandeza, a w dodatku inkasuje jedną z najwyższych pensji w zespole.

Niedawno media informowały o zainteresowaniu Napoli. Teraz – według Mundo Deportivo – do neapolitańczyków dołączyła Olympique Marsylia. We Francji wciąż pamięta się świetne występy Pjanicia w barwach FC Metz oraz Olympique’u Lyon. Podobno prezydent marsylczyków, Pablo Longoria, już kontaktował się z Barceloną. Zapewne wolałby najpierw wypożyczyć pomocnika, ale Duma Katalonii będzie naciskać na transakcję definitywną.

Pjanić w minionym sezonie rozegrał 26 meczów. Zanotował w nich cztery asysty.

Zobacz również: Sterling odrzucił zaloty innych klubów.