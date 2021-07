Olympique Marsylia dokonał kolejnego transferu. Barwy francuskiego klubu w sezonie 2021/2022 na zasadzie wypożyczenia reprezentować będzie Matteo Guendouzi.

Olympique Marsylia kontynuuje transferową ofensywę

Fani klubu z Marsylii mieli w sezonie 2020/2021 sporo emocji. Nie zawsze były one jednak dobre. Olympique wystąpił w fazie grupowej Ligi Mistrzów i właściwie na tym można zakończyć ten wątek. Ledwie trzy zdobyty punkty, ostatnie miejsce w tabeli i bilans bramkowy minus 11 świadczą o tym najlepiej. Ponadto w trakcie sezonu z drużyną pożegnał się Andre Villas-Boas. Ligę dokończył Jorge Sampaoli, który pomógł Olimpijczykom zająć piąte miejsce w tabeli Ligue 1. Uprawnia ono do udziału w fazie grupowej Ligi Europy.

Włodarze ekipy z Marsylii mają duże aspiracje, dlatego wzmacniają drużynę, by ta skutecznie walczyła o udział w następnej edycji Ligi Mistrzów. Olympique wydał już w tym oknie transferowym blisko 40 milionów euro. Na Stade Velodrome obok Arkadiusza Milika oglądać będziemy: Gersona, Konrada de la Fuente, Leonardo Balerdiego, czy Cengiza Undera.

Do grona nowych nabytków Olimpijczyków dołączył Matteo Guendouzi. Francuz wraca do ojczyzny do trzech latach. W 2018 roku przeniósł się do Arsenalu, gdzie nie spełnił oczekiwań. Ostatnio przebywał na wypożyczeniu w Herthcie. Dla berlińczyków rozegrał 24 spotkania. Strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty.

Olympique wypożyczył Guendouziego na sezon 2021/2022 za milion euro. Po zakończeniu zbliżającego się sezonu, marsylczycy będą musieli wykupić 22-latka z Arsenalu za 11 milionów euro.

