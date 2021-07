Samuel Umtiti to jeden z tych zawodników, który wkrótce może zmienić barwy klubowe. FC Barcelona stoi przed wyzwaniem rozstania się z zawodnikami, którzy mocno obciążają listę płac. Tymczasem francuski defensor znalazł się na celowniku jednego z klubów z Ligue 1.

Klub z Camp Nou wciąż szuka rozwiązania, aby rozstać się z Samuelem Umtitim

Kłopotem są przede wszystkim duże zarobki zawodnika

Ostatnio pojawiły się głosy, że możliwy jest powrót Francuza do Olympique Lyon

Umtiti na wylocie z Barcelony

Samuel Umtiti ma kontrakt ważny z Blaugraną do końca czerwca 2023 roku. 27-latek dołączył do hiszpańskiej ekipy latem 2016 roku z Olympique Lyon. Niewykluczone, że niebawem Francuz wróci do Les Gones.

Barcelona już od dłuższego czas pracuje nad tym, aby rozstać się z Umtitim. Wciąż jednak władze klubu nie znalazły odpowiedniego rozwiązania tej sytuacji. Nie poprawia tego fakt, że zawodnik w ostatnim czasie miał dużo kłopotów z kolanami.

Kataloński Sport sugeruje natomiast, że jego były pracodawca wyraża zainteresowanie odzyskaniem piłkarza. Olympique Lyon myśli o wzmocnieniu się w defensywie i Umtiti może pasować do planów ekipy ze Stadion Parc Olympique Lyonnais.

Jedną z największych przeszkód przy ewentualnej finalizacji transakcji z udziałem zawodnika są jednak jego duże zarobki. Transfer definitywny przynajmniej na razie nie wchodzi tym samym w grę. OL ma plan, aby wypożyczyć Umititiego, chcąc przejąć na swoje barki połowę zarobków zawodnika. Drugą część wynagrodzenia zawodnika regulowałaby Barcelona.

31-krotny reprezentant Francji ma na swoim koncie 90 występów w La Liga, w których zdobył dwie bramki, a ponadto zaliczył jedną asystę. Umtiti ogólnie zaliczył 132 występy w szeregach Dumy Katalonii.

