PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland podczas meczu z PSG

Manchester City wysunął się na czoło w wyścigu o pozyskanie napastnika Borussii Dortmund Erlinga Haalanda. Dużą rolę przy ewentualnym transferze utalentowanego Norwega do zespołu mistrzów Anglii może odegrać ojciec zawodnika.

Erling Haaland może przebierać w ofertach ze strony najsilniejszych europejskich klubów

Norwegiem poważnie zainteresowany jest między innymi Manchester City

Do przenosin na Etihad Stadium 21-letniego napastnika ma przekonywać jego ojciec

Manchester City faworytem do pozyskania Haalanda

Jednym z głównych celów transferowych Manchesteru City na najbliższe okno transferowe jest sprowadzenie nowego napastnika, który miałby wziąć na swoje barki ciężar zdobywania bramek. Nie jest również tajemnicą, że menedżer Josep Guardiola jest wielkim wielbicielem 21-letniego Erlinga Haalanda, a władze klubu z Etihad Stadium chcą spełnić jego życzenie o sprowadzeniu piłkarza do zespołu.

Zwolennikiem transferu Haalanda do Manchesteru City jest również jego ojciec Alf Inge, który do tej pory odgrywał dużą rolę w planowaniu przyszłości piłkarza. 49-latek w przeszłości reprezentował barwy tego klubu i jak informuje Football Insider uważa go za bardzo dobre miejsce do dalszego rozwoju swojego syna.

Manchester City rozpoczął już przygotowania do walki o sprowadzenie napastnika, który będzie dostępny latem za 68 milionów funtów ze względu na klauzulę zawartą w jego kontrakcie z Borussią Dortmund. Nie jest to wygórowana kwota biorąc pod uwagę klasę zawodnika, a także fakt, że klub z Etihad Stadium ostatniego lata wyłożył ponad 30 milionów funtów więcej za Jacka Grealisha.

Obywatele muszą jednak liczyć się ogromną konkurencją do sprowadzenia Haalanda. Norweg znajduje się także na celowniku takich klubów jak Real Madryt, FC Barcelona czy Paris Saint-Germain.

