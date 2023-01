PressFocus Na zdjęciu: Radja Nainggolan

Radja Nainggolan zgodnie z przewidywaniami zasilił szeregi SPAL Ferrara. 34-latek przeniósł się do drugoligowego klubu na zasadzie wolnego transferu.

Radja Nainggolan wrócił do Italii

Pomocnik związał się z ekipą SPAL

Trenerem tego klubu jest De Rossi

Nainggolan i De Rossi znowu razem

SPAL Ferrara za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych pochwalił się zakontraktowaniem Radji Nainggolana, który do drugoligowego klubu przechodzi na zasadzie wolnego transferu po tym, jak niedawno rozwiązana została jego umowa z belgijskim zespołem Royal Antwerpia.

34-latek notorycznie łamał panujący w tej drużynie regulamin i zdecydowano się na pożegnanie doświadczonego pomocnika. 30-krotny reprezentant Belgii szybko znalazł nowego pracodawcę i wybrał ofertę od SPAL. Warto dodać, że szkoleniowcem tej włoskiej ekipy jest Daniele De Rossi, który miał okazję grać razem z Radją Nainggolanem w Romie.

34-latek związał się z nowym klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2023 roku, a jeśli SPAL Ferrara awansuje do Serie A, to umowa zostanie automatycznie przedłużona o kolejny sezon.

“Biancazzurri” obecnie zajmują odległą 15. pozycję w tabeli Serie B, ale do miejsca gwarantującego udział w barażach tracą tylko 7 punktów. Radja Nainggolan w swoim piłkarskim CV posiada również takie drużyny jak wyżej wspomniana Roma, Inter Mediolan, Piacenza Calcio czy Cagliari Calcio, które ostatnio znów zabiegało o jego usługi.

30-krotny reprezentant “Czerwonych Diabłów” w 18 meczach trwającej kampanii strzelił 3 bramki i zaliczył 2 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia go na milion euro.

