Alvaro Odriozola jeszcze w styczniu może po raz kolejny zmienić barwy klubowe. Hiszpański obrońca nie ma szans na regularne występy w Realu Madryt i otrzymał od klubu “zielone światło” na odejście. Niewykluczone, że 25-latek przeniesie się do Włoch.

Odriozola swojego dotychczasowego pobytu w stolicy Hiszpanii nie może zaliczyć do udanych. 25-latek do Realu Madryt trafił latem 2018 roku za 30 milionów euro z Realu Sociedad, ale nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w składzie. W pierwszym sezonie pobytu w zespole Królewskich rozegrał 14 spotkań w La Liga, ale w kolejnych miesiącach był już tylko gorzej.

Podczas rundy wiosennej sezonu 2019/20 dołożył do swojego dorobku dołożył cztery ligowe występy, a następnie został wypożyczony do Bayernu Monachium. W stolicy Bawarii również nie zdołał zaistnieć i przygodę z Bundesligą zakończył z zaledwie trzema meczami na koncie. Po powrocie do Madrytu jego sytuacja nie uległa zmianie. W tym sezonie tylko raz pojawił się na murawie. Nic nie wskazuje także na to, aby wiosną mógł liczyć na więcej występów.

Real Madryt jest otwarty na wypożyczenie Odriozoli do innego klubu, sam piłkarz również jest zainteresowany takim rozwiązanie. Jak poinformował Gianluca Di Marzio, Hiszpana do włoskiej Fiorentiny chętnie ściągnąłby Cesara Prandelli. Odriozola miałby wzmocnić defensywę drużyny z Florencji i pomóc jej w drugiej części sezonu.

Fiorentina zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli Serie A, ale ma tylko sześć punktów przewagi nad strefą spadkową.