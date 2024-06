Odra szuka tego, co dobre. Kolejny transfer klubu z 1 Ligi

Odra Opole ma za sobą sezon, w którym awansowała do strefy barażowej. Została w nich wyeliminowana przez Motor Lublin. Teraz Niebiesko-czerwoni kompletują kadrę na nową kampanię.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jakub Bartosz

Jakub Bartosz nowym zawodnikiem Odry Opole

Odra Opole w nowym sezonie ma zamiar powalczyć kolejny raz o awans do PKO Ekstraklasy. Tym bardziej że klub przygotowuje się do otwarcia nowej areny, co ma mieć miejsce na początku 2025 roku. Jak na razie sternicy Odry sfinalizowali pięć transferów. Ostatni miał miejsce w piątek 28 czerwca 2024 roku.

“Jakub Bartosz podpisał kontrakt z Odrą Opole. 27-letni obrońca podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy” brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej opolan.

Bartosz ma za sobą sezon, w którego trakcie bronił barw Puszczy Niepołomice. Z drużyną Tomasza Tułacza zawodnik utrzymał się w elicie. 27-latek w ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 28 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie. Na placu gry piłkarz spędził ponad 110 minut.

Tymczasem 1 lipca Bartosz stanie się zawodnikiem Odry. Będzie to jednocześnie piąty klub w piłkarskiej przygodzie zawodnika. W swoim CV piłkarz ma też takie kluby jak: Wisła Kraków, Sandecja Nowy Sącz czy Stal Mielec. W elicie Bartosz rozegrał łącznie 90 spotkań. Z kolei w 1 Lidze zawodnik zaliczył 66 meczów. W przeszłości Bartosz grał też w reprezentacjach młodzieżowych.

Urodzony w Myślenicach zawodnik może grać zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Wszechstronność jest jedną z mocniejszych stron zawodnika.

