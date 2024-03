Sprowadzenie Ilkaya Gundogana było jednym z największych sukcesów FC Barcelony podczas letniego okienka, gdy Niemiec dołączył do zespołu na zasadzie wolnego transferu z Manchesteru City. Teraz gwiazdor jest rozczarowany odejściem Xaviego z klubu.

IMAGO / Alex Carreras Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Gundogan skomentował decyzję Xaviego

Pomocnik jest wyraźnie rozczarowany odejściem trenera

To może wpłynąć także na jego przyszłość

Gundogan po sezonie opuści Barcelonę?

Początkowo oczekiwano, że Ilkay Gundogan przedłuży kontrakt z Manchesterem City, ale po kilku rozmowach z Xavim zdecydował się przyjąć nowe wyzwanie w Barcelonie. Ten transfer był jednym z największych hitów letniego okienka, a reprezentant Niemiec szybko stał się kluczową postacią w Katalonii.

– To z powodu Xaviego zdecydowałem się na transfer do Barcelony. Przykro mi, że odchodzi, ponieważ uważam, że to świetny trener o silnej osobowości. W szatni szanujemy jego decyzję i dajemy z siebie wszystko – przyznał Gundogan.

Co więcej, media podkreślają, że odejście Xaviego może wpłynąć na przyszłe losy Niemca. Obecny kontrakt Gundogana na Camp Nou wygasa w 2025 roku, więc Barcelona nie może całkowicie wykluczyć jego sprzedaży latem.

