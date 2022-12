PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Obecna umowa Rafaela Leao z AC Milan obowiązuje zaledwie do 30 czerwca 2024 roku. Rossonerim bardzo zależy na przedłużeniu współpracy, a Portugalczyk o tym wie. Wymaga od klubu znacznego wysiłku finansowego, na który ten zamierza przystać. W Mediolanie zdają sobie sprawę, że mają do piłkarza o unikalnym profilu na rynku transferowym.

Trwają negocjacje pomiędzy Rafaelem Leao a AC Milan

Portugalczyk oczekuje znacznej podwyżki, a do tego spłacenia jego długów w lizbońskim Sportingu

Choć dla Rossonerich to ogromny wysiłek finansowy, zamierzają zaakceptować te żądania

Leao stawia warunki Milanowi

Umowa Rafaela Leao z AC Milan obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Nic zatem dziwnego, że Rossoneri już od jakiegoś czasu prowadzą negocjacje ze swoją gwiazdą. Jeśli będą nieuważni, może okazać się konieczna próba sprzedaży reprezentanta Portugalii latem. Tego na San Siro zdecydowanie chcieliby uniknąć.

23-latek zdaje sobie sprawę ze swojej pozycji negocjacyjnej i stawia mediolańczykom znaczne żądania. Po pierwsze chce zarabiać aż siedem milionów euro rocznie. Dyrektorzy starali się wytłumaczyć piłkarzowi, że to kwota daleka od adekwatnej do sytuacji klubu. Z kolei zawodnik chce zarabiać tyle, ile podobni do niego gracze w innych czołowych drużynach Europy. Jednym z największych problemów w kwestii przedłużenia współpracy jest jednak sytuacja pomiędzy Leao a lizbońskim Sportingiem. W 2018 roku opuścił drużynę za darmo z powodu konfliktu z kibicami. Nadal jest jednak winny Portugalczykom sporo pieniędzy. Piłkarz liczy na to, że to Milan ureguluje jego długi.

Rzecz jasna, mistrzowie Włoch byli z początku niechętni spełnieniu tak wysokich oczekiwań. Ostatecznie doszli jednak do wniosku, że czas gra na ich nie korzyść. W dodatku reprezentant Portugalii to gracz o profilu, którego poszukują najbogatsze marki piłkarskie na świecie. Jeżeli Milan chce nadal rywalizować o trofea, nie może wypuszczać gwiazd tego formatu. Dlatego też Rossoneri zamierzają spełnić żądania 23-latka. Przypomnijmy, że ubiegłego lata odrzucili ofertę z Chelsea w wysokości 70 milionów euro. Zdają sobie sprawę, że ich podopieczny wzbudza ogromne zainteresowanie.

Leao rozegrał w tym sezonie 20 spotkań dla mediolańczyków. Zanotował w nich siedem bramek i dziewięć asyst. Strzelił też dwa gole na Mistrzostwach Świata w Katarze, mimo że pełnił jedynie rolę rezerwowego.

Zobacz też: PSG spróbuje kupić pomocnika Manchesteru United.

Salernitana AC Milan 6.50 4.60 1.51 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 grudnia 2022 18:59 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin