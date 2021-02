Obrońca Bayernu dołączy latem o Chelsea

Jak donosi redakcja Todofichajes, Jerome Boateng uzgodnił z Chelsea indywidualne warunki i latem wzmocni The Blues na zasadzie wolnego transferu.

Jerome Boateng powróci do Premier League w najbliższym oknie transferowym. Chelsea osiągnęła porozumienie z obrońcą Bayernu Monachium w kontekście jego transferu po zakończeniu obecnego sezonu, jak donosi Todofichajes, co przekazał portal Goal.com.

The Blues w zasadzie sfinalizowali umowę z agentem 32-letniego stopera. Ma on przenieść się na Stamford Bridge jako wolny agent, gdy wygaśnie jego kontrakt z rekordowym mistrzem Niemiec. Nastąpi to wraz z zakończeniem bieżącej kampanii.

Od początku sezonu 2020/2021 pojawiały się głosy, że Jerome Boateng poszuka nowych wyzwań po wygaśnięciu kontraktu z Bayernem Monachium. Na ten temat wypowiadał się sam zawodnik i wygląda na to, że po dekadzie przerwy powróci on na boiska Premier League. Niemiecki środkowy obrońca trafił do Bawarii z Manchesteru City za 13,5 miliona euro. W barwach Obywateli występował przez rok i uzbierał 24 występy we wszystkich rozgrywkach.

W obecnym sezonie nadal jest ważnym elementem składu Hansiego Flicka. Rozegrał łącznie 22 mecze, w których strzelił dwie bramki i zanotował jedną asystę.

Będzie to kolejny doświadczony środkowy obrońca, który wzmocni Chelsea za darmo. Rok temu na tej zasadzie na Stamford Bridgde trafił Thiago Silva. Boateng doda szatni The Blues mnóstwo doświadczenia z gry na najwyższym poziomie. Niemiec został mistrzem świata z reprezentacją w 2014 roku, a z Bayernem sięgnął łącznie po 23 trofea. Najważniejsze z nich to dwa puchary Ligi Mistrzów i osiem mistrzostw Bundesligi.