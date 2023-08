Manchester United z powodu kontuzji Luke'a Shawa zdecydował się sprowadzić nowego lewego defensora. Christian Falk informuje, że jednym z kandydatów do tej roli jest Marcos Alonso. Jak dodaje niemiecki dziennikarz, "Czerwone Diabły" prowadzą negocjacje z FC Barceloną.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Marcos Alonso

Manchester United poszukuje nowego lewego obrońcy

Jednym z kandydatów do wzmocnienia tej pozycji jest Marcos Alonso

“Czerwone Diabły” prowadzą rozmowy z FC Barceloną w sprawie Hiszpana

Marcos Alonso na celowniku Manchesteru United

Manchester United został zmuszony do sprowadzenia nowego lewego obrońcy. Powodem tej decyzji jest kontuzja Luke’a Shawa, który wypadł z gry na kilka tygodni. W mediach krążyły informacje, że “Czerwone Diabły” interesują się Cucurellą z Chelsea oraz Bertrandem. Teraz Christian Falk podaje nazwisko nowego kandydata do wzmocnienia defensywy z Old Trafford.

Z informacji przekazanych przez niemieckiego dziennikarza wynika, że Manchester United poważnie interesuje się sprowadzeniem Marcosa Alonso. Władze angielskiego klubu prowadzą już rozmowy z FC Barceloną w sprawie transferu doświadczonego Hiszpana.

Marcos Alonso dołączył do “Dumy Katalonii” latem zeszłego roku w ramach transferu bezgotówkowego z Chelsea. Hiszpański lewy obrońca rozegrał do tej pory dla Barcy 37 spotkań, w których miał okazje trzykrotnie wpisać się na listę strzelców.

