Victor Joly / Alamy Stock Photo Na zdjęciu: Ludovic Obraniak

Ludovic Obraniak uważa, że Marcin Bułka może zagrać w wielkim klubie

Były reprezentant Polski łączy bramkarza m.in. z Realem Madryt

Obraniak aktualnie jest komentatorem stacji bein Sport

Marcin Bułka łączony z transferem do Realu Madryt

Reprezentacja Polski osiągnęła zamierzony cel i wywalczyła przepustkę na Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech. Udział w Euro bardzo dobrze pamięta Ludovic Obraniak, który wraz z naszą kadrą brał udział w turnieju w 2012 roku rozgrywanym w Polsce i na Ukrainie. Były piłkarz, a obecnie komentator francuskiej stacji bein Sport udzielił wywiadu dla portalu WP Sportowe Fakty. W rozmowie z Piotrem Koźmińskim 34-krotny reprezentant kraju wskazał piłkarza kadry, który robi na nim ogromne wrażenie i w przyszłości może zastąpić jako pierwszy bramkarz Wojciecha Szczęsnego.

– Według mnie naturalnym następcą będzie Marcin Bułka, który pod wieloma względami przypomina Wojtka. W tym jeśli chodzi o mental czy cechy przywódcze. Obserwuję go w lidze i wygląda rewelacyjnie. Jeśli Nice walczy o Ligę Mistrzów, to w dużej mierze dzięki Bułce. Marcin wygląda w tym sezonie imponująco. Jego sylwetka robi wrażenie, a do tego dochodzą duże umiejętności ze smykałką do bronienia rzutów karnych – powiedział Obraniak w rozmowie z Piotrem Koźmińskim.

– Uważam, że tak się stanie. Kilka wielkich klubów będzie szukało bramkarza. Według mnie Manchester United będzie próbował znaleźć kogoś za Onanę. Real Madryt po kolejnej kontuzji Courtois może iść na rynek po golkipera – odpowiedział Obraniak na pytanie o ewentualny transfer Bułki do wielkiego klubu.

Marcin Bułka w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Na szczególne wyróżnienie zasługuje przede wszystkim pierwsza część sezonu. Reprezentant Polski przez długi czas plasował się wśród najlepszych bramkarzy w ligach TOP5 pod względem czystych kont. Łącznie 24-latek rozegrał w tym sezonie 30 spotkań, w których 15 razy nie stracił gola.