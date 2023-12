Wiele wskazuje na to, że Piotr Zieliński pożegna się z zespołem Napoli w najbliższym czasie. Według "Il Matino" najbardziej prawdopodobne jest to latem, ale dziennikarze twierdzą, że Polak naciska na taki fakt już teraz.

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński od jakiegoś czasu jest łączony z odejściem z Napoli

Polak ma trafić do Interu Mediolan

Media informują, że przeprowadzka możliwa jest dopiero w wakacje

Teraz, czy w lecie?

Piotr Zieliński od kilku sezonów jest fundamentalną postacią zespołu SSC Napoli. Polak decyduje o rytmie gry zespołu z Neapolu. W poprzednim sezonie znacząco przyczynił się do mistrzostwa Włoch. Nic więc dziwnego, że jeszcze lepsze kluby z Europy zgłaszają akces o 29-latka. Choć ta kampania jeśli chodzi o liczby nie jest dla pomocnika najlepsza, to i tak neapolitańczycy chcą przedłużyć jego umowę, która wygasa wraz z końcem tego sezonu. Jednak według doniesień do tego nie dojdzie, a Polak przeniesie się do Interu Mediolan

Teraz jednak “Il Matino” przekazało nowe informacje ws. odejścia popularnego “Zielka” z Neapolu. Według tego medium najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest przeprowadzka do Mediolanu, ale dopiero na początku nowego sezonu. Jednak sam piłkarz ma naciskać na transfer jeszcze tej zimy. Neapolitańczycy mają rozmawiać o takim wariancie tylko wtedy, gdy będą potrzebować dodatkowych pieniędzy na transfery w tym okienku.

