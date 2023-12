Niewypał transferowy Barcelony. Już zimą dojdzie do pożegnania?

Oriol Romeu nie zalicza przygody z FC Barceloną do udanych. Klub negocjuje z Gironą ewentualny powrót Hiszpana.

fot. Imago/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Oriol Romeu

FC Barcelona latem sprowadziła za niewielkie pieniądze Oriola Romeu

32-letni Hiszpan nie sprawdza się w Katalonii i jest wypychany z klubu

Prowadzone są rozmowy na temat jego błyskawicznego powrotu do Girony

Barcelona żałuje transferu

Latem FC Barcelona pilnie poszukiwała pomocnika, który zastąpi Sergio Busquetsa. Celowała w nazwiska z najwyższej półki, lecz z uwagi na ograniczenia finansowe i brak wielkich możliwości, postawiła na opcję tymczasową. Za niewielkie pieniądze ściągnęła Oriola Romeu, który w Gironie spisywał się zaskakująco dobrze. Wydawało się, że to dobry kandydat, aby zwiększyć rywalizację w środku pola. Sztab szkoleniowy szybko jednak zweryfikował, że Romeu nie nadaje się do gry preferowanej przez Barcelonę. 32-latek z czasem stracił miejsce w wyjściowym składzie, a ostatnio nawet nie pojawia się na boisku.

Duma Katalonii szuka rozwiązania. Hiszpańskie media donoszą, że prowadzone są z Gironą rozmowy, które mają na celu doprowadzić do powrotu Romeu. Trener Girony Michel uważa, że byłoby to odpowiednie wzmocnienie drużyny, a Barcelona nie zamierza robić problemów i z wielką chęcią się go pozbędzie.

Kontrakt Romeu obowiązuje do połowy 2026 roku. W grę wchodziłoby więc wypożyczenie lub transfer za symboliczną kwotę.

