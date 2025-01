Niespodziewana oferta dla Fadigi. Co dalej z napastnikiem Jagiellonii? [NASZ NEWS]

ZUMA Press Inc /Alamy Na zdjęciu: Lamine Diaby-Fadiga

Początek pod względem strzeleckim taki sobie

Lamine Diaby-Fadiga dołączył do Jagiellonii tego lata z Paris FC. W rundzie jesiennej rozegrał w Ekstraklasie 15 spotkań, w których strzelił 3 gole i zaliczył jedną asystę. Pięć razy zaczynał w podstawowym składzie, a w dziesięciu przypadkach wchodził na boisko z ławki rezerwowych.



Do tego doszło 10 meczów, licząc łącznie europejskie puchary i Puchar Polski. W tym przypadku Francuz nie dorzucił liczb, więc jego ogólny dorobek po rundzie jesiennej to 25 występów, 3 gole i asysta.

Czyżby kierunek Hiszpania?

24-latek, który swego czasu błyszczał w reprezentacji Francji młodszych kategorii wiekowych (na przykład 10 meczów i 8 goli dla Francji U17!), ma kontrakt z Jagiellonią do czerwca 2026 roku. Ale… Z informacji goal.pl wynika, że Jagiellonia dostała właśnie ofertę za Fadigę. Według naszej wiedzy kupnem piłkarza zainteresowany jest jeden z hiszpańskich klubów. W tym momencie nie znamy jego nazwy, ale postaramy się w najbliższym czasie pozyskać więcej konkretów.



Oczywiście, Jagiellonia kontroluje sytuację, właśnie ze względu na długość kontraktu piłkarza, który – tu ciekawostka – najlepsze statystyki ma w… Pucharze Francji. W tych rozgrywkach rozegrał 7 meczów, w których strzelił 8 bramek.