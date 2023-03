PressFocus Na zdjęciu: Edouard Mendy

Edouard Mendy jest zawodnikiem Chelsea od 2020 roku

Golkiper może pochwalić się znakomitymi osiągnieciami w koszulce The Blues

Teraz Senegalczyk wydaje się bliski odejścia ze Stamford Bridge

Mendy zakończy przygodę z Chelsea?

Triumf w Lidze Mistrzów, mistrzostwo Afryki, Superpuchar UEFA, Klubowe Mistrzostwa Świata i tytuł najlepszego piłkarza świata – to dorobek Edouarda Mendy’ego podczas pobytu na Stamford Bridge. Golkiper, który w 2020 roku zamienił Rennes na Chelsea, może pochwalić się znakomitymi osiągnięciami.

Jednak w tym sezonie Mendy spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań, a uraz pleców sprawił, że na dobre stracił miejsce miedzy słupkami The Blues. Senegalczyk przegrał rywalizację z Kepą Arizzabalagą i nic nie wskazuje na to, by – nawet po powrocie do pełnej sprawności – miał odzyskać bluzę z numerem jeden.

Edouard Mendy wrócił do pełnych treningów po dwumiesięcznej nieobecności spowodowanej kontuzją, ale według The Times przyszłość bramkarza na Stamford Bridge jest niepewna.

31-latek prowadził rozmowy kontraktowe z londyńczykami, ponieważ w czerwcu pozostaną mu tylko dwa lata kontraktu, ale negocjacje nawet nie zbliżyły się do finalizacji. Chelsea rozważa zakup nowego golkipera – wśród potencjalnych kandydatów znajdują się David Raya z Brentfordu, Illan Meslier z Leeds i Robert Sanchez z Brightonu.