Niejasna przyszłość Grabary, nowy bramkarz łączony z mistrzem Danii

Kamil Grabara wywalczył z FC Kopenhagą awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W czwartek 31 sierpnia ekipa z Danii pozna swoich rywali w kolejnej fazie elitarnych rozgrywek. Tymczasem wciąż niejasna jest przyszłość bramkarza urodzonego w Rudzie Śląskiej.

fot. Imago / Jakub Ziemianin / 400mm / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kamil Grabara

Możliwe, że jeszcze w trakcie trwającego okna transferowego klub zmieni Kamil Grabara

W duńskich mediach nie brakuje doniesień na temat przyszłości Polaka

Gdyby faktem stał się transfer z udziałem 24-latka, to jako jego następca rozważany jest Kasper Schmeichel

Nie milkną spekulacje na temat Grabary

Kamil Grabara ma kontrakt ważny z FC Kopenhagą do końca czerwca 2026 roku. 24-latek do duńskiej ekipy dołączył latem 2021 roku z młodzieżowej drużyny Liverpoolu.

Tymczasem ostatnio nie milkną spekulacje na temat przyszłości wychowanka Ruchu Chorzów. Dziennikarz Farzama Abolhosseini z BT Sport dał do zrozumienia, ze Grabara nie myśli o zmianie pracodawcy w trakcie trwającego okna transferowego. W każdym razie pojawiły się też wieści, że szeregi 15-krotnych mistrzów Danii może wzmocnić nowy golkiper.

Gdyby polski bramkarz odszedł ze stołecznej ekipy, to jego miejsce miałby zająć Kasper Schmeichel. 36-latek aktualnie jest zawodnikiem OGC Nice, gdzie przegrywa rywalizację z Marcinem Bułką. Nie brakuje doniesień w Danii na ten temat. Chociaż dyrektor sportowy FC Kopenhaga po starciu z Rakowem Częstochowa zdementował tego typu nowiny, to wprost też powiedział, że zainteresowanie Polakiem jest duże. – Zainteresowanie bramkarzem było już od dawna, odkąd przybył do Danii w wieku 19 lat. Od tego czasu radzi sobie dobrze – rzekł Peter Christiansen cytowany przez Seoghoer.dk.

Źródło przekonuje również, że dotarło do wypowiedzi samych zawodników, pytając ich, czy pożegnali się już z Grabarą. Ich odpowiedź była jednoznaczna, że nic takiego nie miało miejsca. Okno transferowe w czołowych ligach europejskich zamyka się 1 września, więc wkrótce stanie się jasne, czy Polak będzie nadal bronił barw FC Kopenhagi, czy finalnie spróbuje swoich sił w innym miejscu.

