FC Barcelona powoli przygotowuje się do zimowego okna transferowego. Media w Hiszpanii ścigają na informacje, jak Katalończycy chcą naprawić pozycje deficytowe. Mundo Deportivo przekonuje, że na radarze mistrzów La Liga znajduje się Fabian Ruiz.

fot. Imago / Ibrahim Ezzat Na zdjęciu: Fabian Ruiz

Niejasna jest aktualnie przyszłość Fabiana Ruiza w Paris Saint-Germain

Zarządzanie zawodnikiem w klubie z Paryża sprawia, że kibice mogą czuć niedosyt w związku z jego grą

Mundo Deportivo podaje, że Hiszpan znów znalazł się na celowniku FC Barcelony

Rynkowa wartość piłkarza wynosi 30 milionów euro

Fabian Ruiz w PSG, czyli gra nie taka jakiej oczekiwano

FC Barcelona od dłuższego czasu interesuje się Fabianem Ruizem. Piłkarz był łączony z przeprowadzką do La Liga jeszcze, gdy bronił barw SSC Napoli. Finalnie jednak skusił się latem minionego roku na transfer do Paris Saint-Germain. Ma z klubem z Ligue 1 kontrakt do 2027 roku.

Mundo Deportivo przekonuje natomiast, że zawodnik nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w ekipie z Paryża. Fabian Ruiz wychodzi z założenia, że nie wykonał kroku w przód pod względem jakości, jakiego chciał. PSG też nie jest zachwycone grą Hiszpana.

Mimo że trenerem ekipy z Parc des Princes jest Luis Enrique, to nie okazał się on receptą na większą liczbę minut na boisku Fabiana Ruiza. Niewykluczone zatem, że zawodnik niebawem zmieni pracodawcę. Tym bardziej że hiszpańscy dziennikarze donoszą, że Barca nawiązała kontakt z otoczeniem zawodnika.

Fabian Ruis wyceniany jest na 30 milionów euro. Gdyby faktycznie okazało się, że 27-latek zostałby kolegą klubowym Roberta Lewandowskiego, to o miejsce w składzie rywalizowałby między innymi z takimi graczami jak: Gavi, Fenkie de Jong i Ilkay Gundogan.

