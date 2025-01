fot. Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Robert De Zerbi

Nicolo Fagioli na radarze Olympique Marsylia

Olympique Marsylia rywalizuje w tej kampanii o najwyższe cele w Ligue 1. To w sumie jedyne rozgrywki, w których gra jeszcze ekipa ze Stade Velodrome. Jednocześnie celem marsylczyków jest wywalczenie co najmniej miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jednocześnie władze klubu pracują nad wzmocnieniem drużyny, o czym informuje dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Jednym z kandydatów do gry w ekipie z Francji, jest Nicolo Fagioli. Olympique Marsylia miało już złożyć konkretne zapytanie w sprawie piłkarza, chcąc go wypożyczyć. Ten temat jest jednocześnie do omówienia przez kluby.

Kością niezgody ma być rozwiązanie z wykupieniem piłkarza. Marsylczycy są otwarci na umieszczenie takiej opcji. Juventus natomiast nie ukrywa, że wolałby mieć pewność, że przedstawiciel Ligue 1 latem sfinalizuje transfer z udziałem gracza. Wiadomo, że oprócz Fagioliego na celowniku francuskiego klubu jest też Nicola Zalewski. Aktualnie trwają analizy w sprawie zorganizowania tego typu transakcji.

Ekipa z Marsylii jest obecnie wiceliderem ligi francuskiej, mając na swoim koncie 37 punktów. Do pierwszego Paris Saint-Germain traci 10 oczek. W niedzielny wieczór M zmierzy się w derbowym starciu z OGC Nice. Spotkanie odbędzie się o godzinie 20:45. Będzie to batalia w ramach 19. kolejki ligi francuskiej.