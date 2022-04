Pressfocus Na zdjęciu: Eddie Howe

Wiele osób spodziewało się, że Newcastle latem ponownie wyda fortunę na transfery. Nastroje ostudził szkoleniowiec tego klubu, Eddie Howe.

Latem nie powinniśmy spodziewać się wielu transferów ze strony Newcastle

Klub chce postawić na jakość, a nie ilość

O szczegółach opowiedział Eddie Howe

Howe zadowolony z obecnego składu

Przez długi okres czasu Newcastle broniło się przed spadkiem z Premier League. Klub został jednak przejęty przez arabski fundusz, który zimą nie szczędził pieniędzy na transfery. W efekcie realny jest scenariusz zakładający, że Sroki skończą ten sezon nawet w środku tabeli.

Właściciel Newcastle ma ambicje, aby klub walczył o najwyższe laury. Kibice spodziewali się zatem, ze Sroki latem znów wydadzą sporo pieniędzy. Nic bardziej mylnego. Trener jest bowiem zadowolony z kadry, którą dysponuje.

– Jestem zadowolony z obecnego składu, ale wiem doskonale, czas się nie zatrzymuje i trzeba szukać możliwości ciągłego doskonalenia się i dalszego rozwoju – powiedział Eddie Howe, który wyjaśnił później dlaczego nie chce przeprowadzić rewolucji kadrowej.

– Nie sądzę, aby była to rewolucja kadrowa, o której wszyscy myślą. Nie może do niej dojść, ponieważ mamy ograniczenia finansowe. Nie chodzi o to, aby podpisać kontrakt z kimkolwiek. To nigdy nie będzie mój sposób pracy, gdyż to musi być ktoś, kto pasuje do obecnego zespołu i sprawi, że cała drużyna stanie się lepsza, a nie tylko będzie bardzo dobry pod względem indywidualnym – uzupełnił Anglik.

W najbliższej kolejce Premier League przeciwnikiem Newcastle będzie Leicester, które prezentuje dość dobrą formę, a w ligowej tabeli znajduje się na dziewiątej lokacie z sześcioma punktami przewagi nad Srokami.

