Zwycięstwa to przelotne romanse. Porażki to wierni przyjaciele | Tetrycy #7

Czy powinno się rozpisać ogólnopolskie referendum nie tylko w sprawie następnego kontraktu Roberta Lewandowskiego, ale również w sprawie wszelkich podejmowanych przez niego decyzji? Czy sędziowie przestaną wypaczać mecze w Ekstraklasie, czy tylko się obrażą? Dlaczego Kuba od zeszłego tygodnia może jeść tylko nic i ryby? Dlaczego porażki są lepszymi przyjaciółmi niż zwycięstwa? Czy uderzenia Lukasa Podolskiego ogląda nam się tak dobrze, jak źle słucha się nawoływań Rafała Gikiewicza do tego, by go powołać? Jakub Olkiewicz i Leszek Milewski zapraszają na kolejny odcinek Tetryków.