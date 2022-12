PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo podobno znalazł się na celowniku Arsenalu. Umowa 23-letniego pomocnika z “Giallorossimi” wygasa już 30 czerwca 2024 roku, co wzbudza czujność europejskich klubów.

Tottenham Hotspur od dawna monitoruje sytuację Nicolo Zaniolo

Pomocnika zaczął obserwować także inny londyński zespół – Arsenal

23-latek do tej pory nie rozmawiał z Romą nt. przedłużenia kontraktu

Nicolo Zaniolo zakotwiczy w Londynie?

Według najnowszych informacji mediów, Arsenal zwrócił swoją uwagę na Nicolo Zaniolo, którego kontrakt z Romą kończy się już 30 czerwca 2024 roku. Póki co nie zanosi się na przedłużenie umowy pomiędzy stronami, ponieważ nie zainicjowano żadnych negocjacji. To oznacza, że ofensywny pomocnik latem przyszłego roku będzie do wzięcia za stosunkowo niską kwotę.

Niewykluczone, że “Kanonierzy” poczekają do wygaśnięcia kontraktu 23-latka, żeby sprowadzić go za darmo. Warto dodać, że sytuację playmakera obserwuje też inna drużyna z północnego Londynu – Tottenham Hotspur. “Koguty” już od jakiegoś czasu są zainteresowani ściągnięciem do siebie mierzącego 190 centymetrów wzrostu ofensywnego zawodnika.

Jedenastokrotny reprezentant Włoch z powodzeniem występuje w barwach ekipy popularnych “Giallorossich” od lipca 2018 roku, kiedy to przeprowadził się na Stadio Olimpico za 4,5 miliona euro z Interu Mediolan. Wychowanek Genoi uchodził za wielki talent, ale jego karierę znacznie wyhamowały liczne kontuzje, przez które musiał pauzować.

Nicolo Zaniolo w 14 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 2 bramki i zaliczył 3 asysty. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez “Transfermarkt” na 30 milionów euro.