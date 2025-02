Alexander Isak zmieni otoczenie? Newcastle szykuje godnego następcę

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Nicolas Jackson zastąpi Alexandra Isaka na St James’ Park?

Alexander Isak to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Szwedzki napastnik od kilku sezonów imponuje skutecznością w barwach Newcastle United, a to nie uchodzi uwadze europejskich gigantów. W ostatnich miesiącach 25-letni snajper był przymierzany do takich klubów jak Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United czy FC Barcelona. Wydaje się, że Kanonierzy są najbardziej zdeterminowani, żeby sprowadzić do siebie wychowanka AIK-u Solna.

Włodarze Srok doskonale zdają sobie sprawę, że niezwykle trudno będzie im zatrzymać Alexandra Isaka na dłużej, tym bardziej że ekipa The Magpies nie może być pewna awansu do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Dlatego Newcastle United powoli rozgląda się już za następcą swojej największej gwiazdy. Jak dowiedział się hiszpański portal “Super Deporte”, głównym celem klubu z St James’ Park, w przypadku odejścia etatowego reprezentanta Szwecji, będzie napastnik Chelsea – Nicolas Jackson.

14-krotny reprezentant Senegalu aktualnie pauzuje z powodu poważnego urazu uda, a na boisko ma wrócić dopiero na początku kwietnia. 23-letni atakujący zdążył już jednak pokazać się z dobrej strony na boiskach ligi angielskiej. Jego dotychczasowy bilans w Premier League prezentuje się następująco – 58 meczów, 23 bramki i 10 asyst.