Nicola Zalewski lada moment może faktycznie opuścić AS Romę. Galatasaray jest blisko uzgodnienia z włoskim klubem warunków transferu. Reprezentant Polski otrzymał także nową ofertę - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski może jeszcze wzmocnić Galatasaray!

W ostatnich tygodniach trwa transferowa saga z udziałem Nicoli Zalewskiego. Reprezentant Polski nie specjalnie znajduje się w planach AS Romy, która jest gotowa rozstać się ze swoim zawodnikiem. 22-latek mógł wzmocnić PSV Eindhoven, ale zdecydowanie bliżej był Galatasaray. W czwartkowe popołudnie dotarły do nas informacje, że wahadłowy jednak nie przeprowadzi się do Turcji.

Kilka godzin później jednak nastąpił zaskakujący zwrot akcji. Z informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka, dziennikarza redakcji „Meczyki”, dowiedzieliśmy się, że Nicola Zalewski może dołączyć do Galatasaray. Obecnie Turcy są bliscy porozumienia z AS Romą w sprawie transferu. Sam reprezentant Polski dostał od zainteresowanego zespołu nową ofertę.

Tomasz Włodarczyk dodaje również, że jeśli Galatasaray spełni finansowe żądania Nicoli Zalewskiego, to transfer faktycznie może się wydarzyć. Warto zaznaczyć, że okienko transferowe w Turcji jest jeszcze otwarte, zatem zainteresowana strona ma jeszcze czas na dopięcie przyjścia polskiego gwiazdora.

Nicola Zalewski ma za sobą niezwykle udane zgrupowanie reprezentacji Polski. 22-latek był najjaśniejszą postacią w drużynie Michała Probierza. Wahadłowy zapewnił „Biało-Czerwonym” zwycięstwo ze Szkocją po strzelonym rzucie karnym w doliczonym czasie gry.

