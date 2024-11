Nicola Zalewski może zamienić Romę na Fenerbahce Stambuł. Zdaniem Yagiza Sabuncuoglu Jose Mourinho chce sprowadzić polskiego wahadłowego do Turcji.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Nicola Zalewski obserwowany przez Fenerbahce Stambuł

Nicola Zalewski miał okazję współpracować z Jose Mourinho, gdy portugalski trener prowadził Romę (2021-2024). Niewykluczone, że wkrótce drogi polskiego wahadłowego ze słynnym szkoleniowcem ponownie się skrzyżują. Jak donosi Yagiz Sabuncuoglu, reprezentant Biało-Czerwonych stał się bowiem celem transferowym Fenerbahce Stambuł, którym od początku sezonu 2024/2025 opiekuje się właśnie popularny The Special One.

Co więcej, Jose Mourinho wysłał swojego asystenta – Branco Okana Ozkana – aby ten z wysokości trybun obserwował poczynania Nicoli Zalewskiego w spotkaniach Romy przeciwko Torino oraz Hellasowi Werona. Zatem wygląda na to, że Żółte Kanarki są poważnie zainteresowane sprowadzeniem 22-letniego pomocnika, który mógłby przeprowadzić się do ligi tureckiej już w najbliższym styczniowym okienku transferowym.

Przypomnijmy, że kontrakt 26-krotnego reprezentanta Polski z Giallorossimi obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, dlatego AS Roma będzie miała ostatnią szansę, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze na sprzedaży swojego zawodnika. Według medialnych informacji przedłużenie umowy między stronami jest bardzo mało prawdopodobne. Nicola Zalewski w obecnej kampanii rozegrał 10 meczów, w których udało mu się zaliczyć 1 asystę.

Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Polaka na 12 milionów euro.