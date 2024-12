Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Nico Williams przekonany do transferu do Barcelony

Nico Williams w czasie letniego okienka transferowego był bardzo intensywnie łączony z transferem do FC Barcelony. W zasadzie jego sytuacja była codziennie monitorowana przez media w Hiszpanii i wielokrotnie doniesienia prasy się zmieniały. Finalnie jednak Hiszpan zdecydował się pozostać w Athleticu Bilbao przynajmniej do zimy i wydaje się, że wszystkie strony wyszły na tym przynajmniej przyzwoicie.

Niemniej w czasie zimowego okienka transferowego temat przenosin Nico Williamsa do Dumy Katalonii powraca i to ze zdwojoną siłą. Jak przekazał dziennik “Sport”, 22-latek dojrzał do decyzji o odejściu z aktualnego klubu i transferze do Barcelony. Reprezentant Hiszpanii chce bowiem zrobić krok do przodu w swojej karierze, o czym pisze Toni Juanmarti.

Jego zdaniem Williams wie, że w Blaugranie miałby większe szanse na zdobycie tytułów i to motywuje go do podjęcia na nowo rozmów ws. transferu. Jednocześnie dziennikarz zaznacza, że wśród władz Barcelony temat Williamsa nie jest tak jednoznaczny, jak jeszcze kilka miesięcy temu.

Nico Williams w tym sezonie rozegrał do tej pory 20 spotkań, w których zdobył dwa gole i zanotował pięć asyst. Jego aktualna umowa z Athletikiem Bilbao wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia mistrza Europy na 70 milionów euro.

