Athletic Club wysłał jasny komunikat do Barcelony w sprawie transferu Nico Williamsa

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona marzy o transferze Nico Williamsa

Wielkie europejskie kluby rozważają zapłacenie klauzuli wykupu Nico Williamsa, która wynosi około 58 milionów euro. Mimo licznych plotek i spekulacji, gwiazdor milczy na temat swojej przyszłości. W wywiadach z obozu treningowego Hiszpanii wielokrotnie podkreślał swoje zaangażowanie w Athletic Club.

Athletic Club z kolei wyraźnie dało do zrozumienia, że Nico jest dla nich kluczowym zawodnikiem. W niedzielę, po znakomitym występie przeciwko Gruzji, który pomógł Hiszpanii awansować do ćwierćfinału Euro 2024, Nico okazał wdzięczność fanowi Athletic, przekazując mu swoją koszulkę. Baskijski klub szybko wykorzystał ten moment, aby zaznaczyć do jakiego klubu należy Nico Williams, udostępniając zdjęcia tego gestu i wysyłając jasny komunikat do zainteresowanych klubów, w tym Barcelony: – Nico wie, jakie są jego barwy.

🥰 @willliamsssnico sabe bien cuáles son sus colores ❤️🦁 pic.twitter.com/MacsDUNyqT — Athletic Club (@AthleticClub) July 1, 2024

Athletic Club jasno określił swoje stanowisko: nie będą prowadzić negocjacji w sprawie Nico. Jedyną możliwością jego odejścia jest zapłacenie klauzuli wykupu. Klub ma wielkie plany związane z Nico i zamierza zbudować wokół niego konkurencyjną drużynę.

Saga transferowa Nico Williamsa jeszcze się nie skończyła i z pewnością przyniesie wiele zwrotów akcji. Jednak oddanie i lojalność Nico wobec Athletic uczyniły go ulubieńcem kibiców. Jego talentem na boisku i skromnym podejściem poza nim zjednał sobie wielu fanów.

Zobacz również: Jedenastka piłkarzy z Serie A bez klubu. Powalczyłaby o czołowe miejsca w lidze