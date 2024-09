Arsenal ruszy po hiszpańskiego pomocnika w 2025 roku

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal nadal ma na celowniku Nico Williamsa

Nico Williams był tego lata na celowniku Barcelony. Jednak przenosiny 22-letniego skrzydłowego nie doszły do skutku. Również kilka klubów Premier League wyrażało zainteresowanie, lecz Williams ostatecznie pozostał w Athletiku Bilbao. Piłkarz miał imponujący sezon w La Liga oraz błyszczał na mistrzostwach Europy 2024, na których Hiszpania triumfowała, a Williams strzelił gola w finale z Anglią.

Arsenal wzmocnił swoje ofensywne szeregi, wypożyczając Raheema Sterlinga z Chelsea w ostatnim dniu letniego okienka transferowego. Powoli klub już planuje kolejne ruchy. Według informacji podanych przez “GiveMeSport”, londyńczycy w następnym roku włączą się do wyścigu o Williamsa. Hiszpan był jednym z głównych celów transferowych Mikela Artety tego lata.

Zawodnik nie zamknął drzwi do ewentualnego transferu na Emirates Stadium. Kontrakt Williamsa w baskijskim zespole obowiązuje do 2027 roku, ale władze klubu nie zamierzają czekać z zabezpieczeniem przyszłości swojej gwiazdy. Według doniesień, w Athletiku chcą przedłużyć umowę o kolejny rok, co miałoby na celu nie tylko podniesienie pensji zawodnika, ale także zwiększenie klauzuli odstępnego, która obecnie wynosi 58 milionów euro.

Wydaje się, że obecny sezon może być ostatnim dla Williamsa w Bilbao. Latem 2025 roku będzie miał wiele ofert do rozważenia. Arsenal z pewnością będzie musiał zmierzyć się z silną konkurencją.