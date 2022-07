Pressfocus Na zdjęciu: Neymar

Choć światowa prasa rozpisuje się o tym, że Neymar latem opuści PSG, otoczenie Brazylijczyka jest zupełnie inne zdania. Napastnik reprezentacji Brazylii ma bowiem ambitne cele na nowy sezon, a zmiana klubu może mu przeszkodzić w ich realizacji.

PSG ogłosiło, że nie będzie robiło przeszkód Neymarowi, gdyby ten chciał zmienić klub

W stolicy Francji są rozczarowani pięcioletnim pobytem brazylijskiego napastnika

Sam Neymar chce jednak jak najlepiej przygotować się do MŚ 2022 oraz wygrać w końcu Ligę Mistrzów z PSG, dlatego nie zamierza latem nigdzie odchodzić

Neymar łączony z klubami Premier League

Za Neymarem przeciętny sezon 2021/2022. 119-krtony reprezentant Brazylii we wszystkich rozgrywkach strzelił zaledwie 13 goli, nie chroniąc PSG przed odpadnięciem z Ligi Mistrzów już na etapie 1/8 finału. W dodatku francuska prasa donosiła o rzekomym alkoholizmie 30-latka i braku integracji z resztą kolegów. Na odejście Neymara miał naciskać sam Kylian Mbappe, który po przedłużeniu kontraktu z mistrzami Francji, zyskał w Parku Książąt spore prerogatywy.

W prasowych spekulacjach, Neymar łączony był przede wszystkim z klubami z Premier League: Chelsea FC i Newcastle United. Sporo mówiło się też o powrocie do FC Santos. Agent piłkarza, Wagner Ribeiro poinformował jednak, że jego klient wyznaczył sobie ambitne cele na nowy sezon, a zmiana klubu może mu skutecznie przeszkodzić w ich realizacji.

Obsesje Neymara

Pierwszy to jak najlepsze przygotowanie się do MŚ 2022, które w połowie listopada rozpoczną się w Katarze. To prawdopodobnie ostatni mundial w karierze Neymara, który do tej pory z Brazylią nie zdobył jeszcze Pucharu Świata. Jesienią Brazylijczyk chce być zatem w wybornej formie, a ewentualny transfer mógłby mu w tym przeszkodzić.

Drugi to z kolei triumf w Lidze Mistrzów. Neymar w stolicy Francji występuje już pięć lat, a jeszcze nie było mu dane triumfować w tych rozgrywkach z Les Parisiens. W swojej karierze zresztą, ledwie raz było mu dane wznieść do góry uszaty puchar.

– To wielkie marzenie Neymara – wygrać Champions League z PSG – przyznał niedawno Ribeiro. – Pomimo wszystkich plotek, łączących go z odejściem z klubu, jest bardzo zmotywowany i nie przestanie, dopóki nie zatriumfuje w Lidze Mistrzów.

Także nowy trener PSG, Christophe Galtier zaraz po podpisaniu kontraktu, podkreślił, że w dalszym ciągu widzi Brazylijczyka w swoich planach. – Neymar to piłkarz światowej klasy, który trener nie chciałby go w swoim składzie. Musimy znaleźć równowagę w drużynie.

