Media: Neymar szykuje kolejny transfer. Do Santosu trafi tylko na chwilę

Neymar stał się bohaterem wielkiego powrotu do Santosu. Jednak według serwisu ESPN gwiazdor traktuje ten transfer jako tymczasowe rozwiązanie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar chce wrócić do Europy. Za kilka miesięcy liczy na transfer

Neymar formalnie jeszcze nie został zawodnikiem Santosu, ale światowe media są przekonane, że powrót gwiazdora do Brazylii jest przesądzony. Zresztą potwierdził to sam prezydent klubu – Marcelo Teixeira. 32-latek ma podpisać z drużyną sześciomiesięczny kontrakt, a jego oficjalna prezentacja odbędzie się prawdopodobnie w piątek, 31 stycznia.

Długość umowy wiele mówi o planach Brazylijczyka. Neymar nie ma zamiaru kończyć kariery w Santosie i raczej traktuje sentymentalny powrót jako szansę na odbudowę dawnej formy. Według doniesień serwisu ESPN napastnik liczy na to, że w 2025 roku wróci do Europy.

Ostatnie kilkanaście miesięcy było niezwykle trudne dla kariery piłkarskiej Neymara. Brazylijczyk zerwał więzadła krzyżowe tuż po transferze do Al-Hilal, przez co stracił ponad rok gry. Po powrocie dopadły go inne drobniejsze urazy i w rezultacie piłkarz stracił zaufanie trenera Jorge Jesusa. Szkoleniowiec w jednej z wypowiedzi wprost przyznał, że Neymar obecnie nie prezentuje poziomu, który pozwoliłby mu na rywalizację w lidze saudyjskiej.

Al-Hilal nie zgłosiło napastnika do rozgrywek i tym samym doszło do rozwiązania kontraktu. Nieudany transfer Brazylijczyka kosztował Saudyjczyków blisko 250 milionów euro.