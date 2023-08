Fabrizio Romano przekazał kolejne wieści w sprawie transferu Neymara do saudyjskiego Al-Hilal. Według jego informacji rozmowy wkraczają w decydującą fazę, a porozumienie jest krok.

IMAGO / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Neymar Jr

Neymar jest bliski opuszczenia Paris Saint-Germain

Brazylijczyk negocjuje warunki transferu do Al-Hilal

Saudyjczycy oferują mu kontrakt na 100 mln euro

Porozumienie na wyciągnięcie ręki

Neymar niebawem opuści Paris Saint-Germain. Jego odejście jest już niemal przesądzone. Brazylijczyk został poinformowany, że nie znajduje się w planach Luisa Enrique i może sobie poszukać nowego klubu.

Mówiło się, że Neymar może wrócić do FC Barcelony, ale Duma Katalonii nie jest w stanie spełnić oczekiwań finansowych gwiazdy PSG, który oczekiwał kontraktu na poziomie około 15 mln euro.

Do gry o Brazylijczyka włączył się natomiast Al-Hilal. Saudyjczycy początkowo zaoferowali Neymarowi 80 mln euro. Ta oferta została odrzucona przez Brazylijczyka, ale według mediów została podwyższona do 100 milionów euro i wygląda na to, że zostanie zaakceptowana.

Fabrizio Romano informuje, że porozumienie jest już coraz bliżej. Włoski dziennikarz podkreśla, że nie zostało ono jeszcze osiągnięte, ale rozmowy wkraczają w decydującą fazę i zmierzają w kierunku pozytywnego zakończenia. Wygląda na to, że kolejna gwiazda światowego formatu trafi do Saudi Pro League.

Zobacz również: Wieteska znakomicie rozpoczął sezon. Pierwszy gol na boiskach Ligue 1