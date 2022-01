PressFocus Na zdjęciu: Kieran Trippier

Newcastle United rozpoczyna transferową ofensywę, a pierwszym zawodnikiem, który może trafić na St James’ Park jest Kieran Trippier. Klub Premier League złożył oficjalną ofertę Atletico Madryt w sprawie transferu 31-letniego reprezentanta Anglii.

Newcastle United czyni starania o dokonanie pierwszego transferu podczas styczniowego okna

Walczący o utrzymanie klub Premier League złożył oficjalną ofertę w sprawie transferu reprezentanta Anglii

Kieran Trippier może już wkrótce wrócić na boiska angielskiej ekstraklasy

Newcastle złożyło ofertę Trippiera

Newcastle United ma za sobą fatalną rundę. W 2022 rok wchodzi zajmujące przedostatnie miejsce w ligowej tabeli, ale ma tylko dwa punkty straty do bezpiecznego miejsca.

Styczeń będzie pracowitym miesiącem dla władz Newcastle, których celem będzie wzmocnienie drużyny prowadzonej przez Eddie’go Howe. Sky Sports poinformowało w sobotę, że kub z St. James’ Park złożył Atletico Madryt formalną ofertę w sprawie transferu prawego obrońcy Kierana Trippiera.

Trippier jest wychowankiem Manchesteru City, ale nie miał okazji do debiutu w pierwszym zespole. Podczas pobytu w klubie z Etihad Stadium był wypożyczany do Barnsley i Burnley. W 2012 roku do drugiego z tych zespołów przeniósł się na zasadzie definitywnego transferu, a latem 2015 roku został piłkarzem Tottenhamu Hotspur. Na boiskach Premier League rozegrał do tej pory 107 spotkań, zdobywając dwie bramki.

W lipcu 2019 roku przeniósł się za 22 miliony euro do Atletico Madryt, w którego barwach wystąpił do tej pory 85 razy. Teraz ma okazję po 2,5-letniej przerwie wrócić do angielskiej ekstraklasy.

Zobacz także: Newcastle zamierza wykupić napastnika Arsenalu