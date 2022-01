PressFocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Eden Hazard jest związany z Realem Madryt umową do czerwca 2024 roku, ale nic nie wskazuje na to, aby miał dotrwać w klubie do jej końca. Pobyt Belga w stolicy Hiszpanii okazał się wielkim rozczarowaniem i sam coraz częściej myśli o zmianie barw klubowych. Nie zamierza jednak przyjmować pierwszej lepszej oferty. Ostatnio miał odrzucić propozycję ze strony Newcastle United.

Newcastle United zabiega o kolejnych zawodników, którzy mogliby pomóc drużynie w walce o utrzymanie w Premier League

Klub z St James’ Park spotkał się jednak z odmową ze strony piłkarza Realu Madryt Edena Hazarda

Reprezentant Belgii jest otwarty na odejście z klubu, ale pod pewnymi warunkami

Hazard otwarty na transfer

Eden Hazard do Madrytu przeniósł się latem 2019 roku za 115 milionów euro. Jego pobyt w klubie z Santiago Bernabeu zdominowały jednak problemy zdrowotne, które uniemożliwiały mu regularne występy i pokazanie pełni potencjału. Od czasu dołączenia Realu rozegrał w jego barwach tylko 59 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć bramek.

W obecnym sezonie reprezentant Belgii wystąpił w 13 ligowych spotkaniach, ale tylko sześć razy wybiegał na murawę w wyjściowej jedenastki. W hierarchii trenera Carlo Ancelottiego ma przed sobą kilku innych zawodników – Viniciusa Juniora. Rodrygo, Marco Asensio, a także Lucasa Vazqueza. Hazard zdaje sobie sprawę, że swojej sytuacji i poważnie ma rozważać opuszczenie klubu jeszcze w trakcie styczniowego okna transferowego, co pozwoliłoby mu również na lepsze przygotowanie się do finałów mistrzostw świata, które w tym roku rozegrane zostaną w Katarze.

Odrzucona oferta z Newcastle

Real Madryt nie zamierza stawać piłkarzowi na przeszkodzie i jest gotowy na rozstanie z nim jeszcze w tym miesiącu. Jak informuje El Nacional, do Królewskich z konkretną ofertą zgłosili się niedawno przedstawiciele Newcastle United, którzy mieli oferować za Hazarda 40 milionów euro plus 10 milionów euro w bonusach.

Przedstawiona propozycja jak najbardziej spełniła oczekiwania prezydenta klubu Florentino Pereza, ale takim rozwiązaniem nie jest zainteresowany sam piłkarz. Hazard chciałby kontynuować karierę w dużym klubie, dlatego też wyklucza przenosiny do drużyny pokroju Newcastle United, którą w tym sezonie czeka walka o utrzymanie w Premier League.

W ostatnim czasie media informowały również o zainteresowaniu Hazardem ze strony Liverpoolu i Chelsea. Na Anfield Road Belga chciał sprowadzić Juergen Klopp, ale władze klubu postawiły weto. Doświadczony Belg ma być również opcją dla jego byłego klubu, ale na razie nie doszło do żadnych konkretów.

