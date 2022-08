fot. PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Ramos

Newcastle United chce w tym sezonie włączyć się do walki o europejskie puchary, co wiąże się z potrzebą jakościowych wzmocnień. Sroki szukają na rynku transferowym nowego napastnika, a trop prowadzi ich do Lizbony.

W linii ataku Newcastle United grają Chris Wood i Callum Wilson. Dla włodarzy to za mało

Sroki są zainteresowane sprowadzeniem Goncalo Ramosa, który wcześniej znajdował się na celowniku Paris Saint-Germain

W minionym sezonie Portugalczyk strzelił osiem bramek i zaliczył cztery asysty

Inwestycja w przyszłość

Newcastle United kilka miesięcy temu zostało przejęte przez fundusz inwestycyjny z Arabii Saudyjskiej. Nowi właściciele mają ogromny budżet i ambicje do stworzenia klubu mogącego walczyć o najwyższe cele na Wyspach Brytyjskich. W tym sezonie Sroki chcą włączyć się do walki o europejskie puchary, co wiąże się z kolejnymi ruchami na rynku transferowym.

Chodzi głównie o linię ataku. Tutaj do dyspozycji trenera Eddiego Howe’a są Chris Wood i Callum Wilson, jednak do walki o czołowe miejsca w ligowej tabeli to za mało. Newcastle United poszukuje więc nowego napastnika, a trop prowadzi do Lizbony.

Goncalo Ramos, bo o nim mowa, już wcześniej był przymierzany do Paris Saint-Germain. Zainteresowanie ze strony przedstawiciela Premier League jest jednak konkretne, zatem już niedługo możemy spodziewać się pierwszej oferty.

21-letni napastnik przebojem wdarł się do pierwszego zespołu Benfiki, a w poprzednim sezonie strzelił osiem bramek i zaliczył cztery asysty. Po odejściu Darwina Nuneza do Liverpoolu to właśnie Ramos ma stanowić główną broń w ofensywie Portugalczyków, z czego do tej pory dobrze się wywiązywał. W spotkaniu eliminacji do Ligi Mistrzów napastnik strzelił trzy bramki duńskiemu FC Midtjylland i zapewnił swojej drużynie awans do czwartej rundy.

