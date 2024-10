Newcastle pozyska gwiazdę Premier League? Obniżona cena

Newcastle United ma na oku kapitana Crystal Palace, Marca Guehiego - informuje Football Insider. Klub może pozyskać go już w styczniu po obniżonej cenie, ponieważ kontrakt zawodnika wygasza w czerwcu 2025.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Crystal Palace prawdopodobnie zaakceptuje ofertę Newcastle

Newcastle chce wykorzystać sytuację kontraktową Marca Guehiego. Jego rozmowy z Crystal Palace na temat przedłużenia umowy utknęły w martwym punkcie.

Umowa Guehiego z Palace wygasa z końcem przyszłego sezonu. Aktualnie nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie podpisze on nową umowę z klubem z południowego Londynu. Wielkim fanem środkowego obrońcy jest Eddie Howe.

Jeśli transfer Guehiego nie dojdzie do skutku Newcastle obserwuje także Wouta Faesa z Leicester i Castello Lukebe występującego w RB Lipsk.

Obecni podstawowi środkowi obrońcy Newcastle, Jamaal Lascelles i Sven Botman nie będą mogli zagrać co najmniej do stycznia. Spowodowane jest to kontuzjami zerwania więzadeł krzyżowych, których doznali pod koniec ubiegłego sezonu.

Podstawowych piłkarzy zastępują Dan Burn i Fabian Schar. Poza nimi jedynym naturalnym środkowym obrońcą w drużynie jest reprezentant Szwecji Emil Krafth. Klub chciałby mieć więc więcej zawodników na tej pozycji.

Guehi zagrał w tym sezonie we wszystkich meczach w barwach Crystal Palace. Klub plasuje się na 18. miejscu, mając na koncie zaledwie trzy punkty w pierwszych siedmiu meczach Premier League.

Podopieczni Olivera Glasnera są jedną z czterech drużyn Premier League, razem z Wolves, Southampton i Ipswich Town, które nie odniosły jeszcze zwycięstwa. Crystal Palace ma na koncie trzy remisy i cztery porażki.

