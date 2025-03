Newcastle szuka następcy Isaka. 40 mln na stole

Newcastle będzie musiało wydać co najmniej 40 milionów funtów, aby sprowadzić Victora Boniface’a podczas letniego okna transferowego - podaje Football Insider. Sroki szukają następcy Alexandra Isaka, który może odejść po zakończeniu sezonu.

Boniface może przenieść się do Premier League

Newcastle rozważa transfer Victora Boniface’a jako potencjalnego następcę Alexandra Isaka. Nigeryjczyk udowodnił swoją wartość w Bayerze Leverkusen, a jego przyszłość w Niemczech jest niepewna. Już w styczniu był bardzo bliski przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie jednak został w Leverkusen, ponieważ to Jhon Duran przeniósł się z Aston Villi do Al Nassr. Obecnie według doniesień mediów niemiecki zespół oczekuje przynajmniej 40 milionów funtów za swojego snajpera.

Eddie Howe, szkoleniowiec Srok umieścił 24-letniego napastnika na swojej liście życzeń. Trener Newcastle chce podnieść poziom zespołu. Celem klubu jest zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów.

Jednak to nie jest jedyny angielski klub zainteresowanym jego usługami. Chelsea również monitoruje sytuację reprezentanta Nigerii. The Blues zamierzają sprowadzić nowego napastnika w trakcie letniego okienka transferowego.

Isak prawdopodobnie będzie jednym z najgorętszych nazwisk na rynku podczas najbliższego okienka. Szwed przyciąga zainteresowanie wielu czołowych klubów m.in. Liverpoolu i Arsenalu. Jeśli Newcastle straci 25-letniego snajpera, klub będzie musiał znaleźć godnego następcę.

Victor Boniface w bieżącym sezonie wystąpił w 22 spotkaniach, w których zdobył 10 bramek i zanotował jedną asystę.

