Lloyd Kelly zdecydował się dołączyć do Newcastle od nowego sezonu. Zarówno klub, jak i otoczenie piłkarza osiągnęli porozumienie ws. kontraktu do 2028 roku - informuje Fabrizio Romano.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lloyd Kelly

Lloyd Kelly zostanie nowym piłkarzem Newcastle

Newcastle nie zaliczy poprzedniego sezonu do udanych, bowiem podopieczni Eddiego Howe’a nie zdołali awansować do europejskich pucharów. The Magpies zakończyli rozgrywki w Premier League dopiero na 7. miejscu, przez co w przyszłym sezonie muszą zadowolić się grą tylko na krajowym podwórku. Z tego względu władze klubu chcą dokonać konkretnych wzmocnień, aby wrócić do walki o grę w Lidze Mistrzów.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Lloyd Kelly od przyszłego sezonu będzie piłkarzem Newcastle. Obie strony ustaliły wszystkie szczegóły kontraktu indywidualnego, a 25-latek zwiąże się ze Srokami umową do czerwca 2028 roku. Anglik trafi do klubu na zasadzie wolnego transferu, bowiem jego kontrakt z Bournemouth wygasa za trzy tygodnie. Lloyd Kelly od początku roku mógł przebierać w ofertach. O usługi byłego reprezentanta Anglii do lat 21 starały się także kluby z Serie A. Na Półwyspie Apenińskim łączono go z transferem do AC Milanu oraz Juventusu.

W minionym sezonie Lloyd Kelly wystąpił w 25 meczach, w których strzelił jedną bramkę i zaliczył asystę. Dla poprzedniego klubu, czyli Bournemouth grał od 2019 roku. Wcześniej bronił barw Bristol City, w którym stawiał pierwsze kroki w futbolu.

W najbliższym czasie 25-latek przejdzie testy medyczne, po których złoży podpis pod kontraktem. W nowym klubie o miejsce w składzie będzie rywalizował z takimi zawodnikami jak Sven Botman, Jamaal Lascelles czy Fabian Schar.