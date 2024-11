Chelsea może dopiąć transfer wyceniany na 100 milionów

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea ma plan, aby pozyskać Alexandra Isaka

Chelsea przyzwyczaiła już, że finalizuje duże transfery. W mediach nie brakuje spekulacji na temat kolejnych wzmocnień. Interesującymi wieściami podzielił się Sky Sports.

Źródło przekonuje, że gwiazda Newcastle United może być kolejnym ruchem transferowym działaczy The Blues. Mowa o Alexandrze Isaku, który od momentu, gdy trafił do ekipy z St. James Park, to nie przestaje błyszczeć. Newcastle latem 2022 roku wydało na transfer z udziałem zawodnika 70 milionów euro. Dzisiaj natomiast na transakcji z udziałem zawodnik może zyskać, bo piłkarz wyceniany jest na 100 milionów euro.

Chelsea jest w trakcie poszukiwania napastnika, który jest jeszcze w wieku rozwojowym, a jednocześnie ma już doświadczenie gry w Premier League. Mając to na uwadze, Isak wydaje się idealny rozwiązaniem dla stołecznego klubu.

W trakcie trwającego sezonu szwedzki napastnik, nie licząc poniedziałkowej potyczki z Wes Hamem United, wystąpił jak na razie w jedenastu meczach, notując w nich pięć trafień. Ponadto na koncie Isaka są dwie asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć w najbliższy weekend, gdy Sroki zmierzą się z Crystal Palace. Rywalizacja zacznie się w sobotę 30 listopada o godzinie 16:00. Newcastle powalczy o trzecie z rzędu zwycięstwo w roli gospodarza.

