Newcastle United chce podążyć drogą największych europejskich klubów, które szczegółowo analizują brazylijski rynek w poszukiwaniu talentów. “Sroki” wykładają na 18-letniego Andreya Santosa z Vasco da Gama aż 35 milionów euro.

Andrey Santos ma na swoim liczniku 27 występów w barwach drugoligowego Vasco da Gama

18-latek ma na stole opcję podpisania umowy z brazylijskim klubem na kolejnych pięć lat

Newcastle United oferuje za młodzieżowego reprezentanta Brazylii aż 35 milionów euro

Newcastle chce podążyć drogą największych

Największe europejskie kluby szczegółowo badają rynek piłkarski Ameryki Południowej w celu wyszukiwania okazji i utalentowanych zawodników. Na przestrzeni ostatnich lat takie działania podejmowały między innymi Real Madryt, FC Barcelona oraz Manchester City, a teraz zamierza dołączyć do nich również Newcastle United.

Od chwili przejęcia angielskiego klubu przez saudyjski fundusz inwestycyjny, ten dysponuje zdecydowanie większymi pieniędzmi. Przedstawia również ambitne plany zostania czołową drużyną na kontynencie. Aby tak się stało, musi uruchomić szereg działań, dzięki którym dorówna najlepszym. Jeden z pomysłu zakłada właśnie ekspansję na rynek brazylijski. Już wkrótce możemy otrzymać jego pierwsze owoce.

Przedstawiciele Newcastle United wybrali się bowiem do Brazylii, gdzie z uwagą mogą obserwować poczynania 18-letniego Andreya Santosa. W ubiegłym roku zadebiutował on w barwach drugoligowego Vasco da Gama, a obecnie ma na swoim liczniku już 27 występów. Ponadto, środkowym pomocnik pięciokrotnie trafiał do siatki rywali.

Młodzieżowy reprezentant Brazylii stoi przed trudnym wyborem. Na stole ma propozycję pięcioletniej współpracy ze strony brazylijskiego klubu. “Sroki” oferują natomiast za niego aż 35 milionów euro. Jeżeli Santos skorzysta z opcji przedłużenia Vasco da Gama, w jego umowie pojawi się klauzula wykupu w postaci 50 milionów euro. Wówczas oferowane przez Newcastle United pieniądze będą zbyt niskie, aby przekonać Brazylijczyków do sprzedaży.

