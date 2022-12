PressFocus Na zdjęciu: Jorginho

Chelsea kontynuowanie odmładzanie kadry. Tę sytuację chce wykorzystać Newcastle United, przekonując Jorginho do podpisania umowy. Kontrakt Włocha z The Blues obowiązuje zaledwie do końca bieżącego sezonu.

Kontrakt Jorginho z Chelsea wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu

Ostatnie ruchy transferowe The Blues każą wierzyć, że klub nie będzie starał się zatrzymać Włocha na siłę

Mistrza Europy jako wolnego agenta spróbuje pozyskać Newcastle United

Jorginho trafi na St. James’ Park? W Chelsea stawiają na przyszłość

Chelsea pod wodzą nowego właściciela obrała nowy kierunek. Todd Boehly wyraźnie stawia na sprowadzanie młodych, nierzadko nastoletnich zawodników z ogromnym potencjałem. Z kolei w najbliższej przyszłości zamierza regularnie pozbywać się piłkarskich weteranów. Widać to, choćby, w sprowadzaniu Davida Datro Fofany czy Andreya Santosa.

Kontrakt Jorginho z The Blues obowiązuje zaledwie do końca tego sezonu. Biorąc pod uwagę jego wiek, możemy założyć, że londyńczycy nie będą zanadto naciskali na przedłużenie współpracy. Włoch nie musi martwić się brakiem zainteresowania. Wcześniej mówiono choćby o Barcelonie, a teraz w kontekście 31-latka pojawił się nowy możliwy pracodawca.

Mowa tu o rewelacji tego sezonu Premier League, czyli Newcastle United. Eddie Howe uważa, że mistrz Europy z 2021 roku byłby ogromną wartością dodaną dla jego drugiej linii. W dodatku już w styczniu Sroki mogą poprowadzić z pomocnikiem negocjacje względem letnich przenosin. To pozwoli ominąć w negocjacjach Chelsea i pozostanie tylko porozumieć się z samym piłkarzem. Obecnie były gracz Napoli pozostaje istotnym graczem dla Grahama Pottera, ale rosnąca konkurencja może zmienić ten stan rzeczy w niedalekiej przyszłości. Przecież tajemnicą poliszynela jest, iż The Blues walczą również o najlepszego młodego gracza Mistrzostw Świata w Katarze, Enzo Fernandeza.

Jorginho rozegrał w tym sezonie 20 spotkań dla Chelsea we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich trzy bramki.

