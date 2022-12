PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United pokonał we wtorek Nottingham Forest (3:0), ale Erik ten Hag uważa, że jego zespół powinien strzelić znacznie więcej bramek. Holender potwierdził też, że klub poszukuje nowego napastnika.

Manchester United pokonał Nottingham Forest (3:0) w 17. kolejce Premier League

Erik ten Hag uważa jednak, że jego zespół powinien strzelić znacznie więcej bramek

Holender nie chciał komentować sytuacji Gakpo, ale potwierdził, że klub szuka napastnika

“Musimy zamykać mecze wcześniej”

Manchester United zanotował udany powrót na boiska Premier League. Czerwone Diabły wysoko pokonały Nottingham Forest (3:0), a na murawie błyszczał zwłaszcza Marcus Rashford. Erik ten Hag zwrócił jednak po meczu uwagę na niedoskonałości w grze swoich podopiecznych.

– Mogę to potwierdzić [że zespół musi być skuteczniejszy – przyp. PP]. To właśnie powiedziałem w szatni. Musimy strzelać więcej bramek. Stworzyliśmy tak wiele szans, a dopiero w końcówce zdobyliśmy trzeciego gola. Musimy zamykać mecze wcześniej. Tuż po przerwie wykreowaliśmy dwie naprawdę dobre okazje i powinniśmy wtedy zapewnić sobie zwycięstwo. Życie byłoby wtedy łatwiejsze. Podczas wielu meczów domowych można wtedy oszczędzić energię, więc byłoby to korzystne dla każdego. Ale jest to też potrzebne dla dalszego rozwoju zespołu – powiedział po ostatnim gwizdku holenderski trener.

52-latek nie ukrywał też, że jego klub poszukuje wzmocnień w zimowym oknie transferowym.

– Zawsze jesteśmy obecni na rynku, ale zgadzać muszą się i sportowe, i finansowe kryteria. Zrobimy, co w naszej mocy, by sprowadzić piłkarza, jakiego potrzebujemy – stwierdził ten Hag. Nie chciał jednak komentować sytuacji Cody’ego Gakpo. Przypomnijmy, że Holender był o krok od Manchesteru United, a ostatecznie zdecydował się na Liverpool. – Nie mówię o żadnych indywidualnych przypadkach. Nie patrzę na inne drużyny, tylko na naszą. Jestem przekonany, że piłkarze, których mamy, zarówno pod względem indywidualnym, jak i zespołowym, mogą rywalizować z innymi drużynami – dodał Holender.

W najbliższym meczu Premier League, Czerwone Diabły zmierzą się na wyjeździe z Wolverhampton Wanderers.

