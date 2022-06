Pressfocus Na zdjęciu: Ruben Neves

Manchester United jest zdeterminowany do pozyskania Frenkiego de Jonga, ale nie za wszelką cenę. Czerwone Diabły nie zamierzają przepłacać za Holendra i wobec fiasku jego transferu, skupią się na pozyskaniu Rubena Nevesa z Wolverhampton Wanderes.

Marzeniem władz Manchesteru United jest transfer Frenkiego de Jonga

Negocjacje z FC Barceloną nie układają się na razie po myśli Czerwonych Diabłów

Alternatywą dla de Jonga jest Ruben Neves z Wolbverhamptonu

Barca stawia wysokie wymagania finansowe

Od kilku tygodni Manchester United negocjuje z FC Barceloną transfer Frenkiego de Jonga. Katalończycy potrzebują środków do przeprowadzenia niezbędnych transferów, a największe mogą uzyskać właśnie ze sprzedaży Holendra. Pomocnik z początku nie był przekonany do takiego ruchu, ale zachęcić do przenosin do Anglii może go osoba Erika ten Haga, który został nowym szkoleniowcem Manchesteru United. W przeszłości obaj panowie współpracowali w Ajaksie Amsterdam.

Manchester Evening News donosi, że Czerwonym Diabłom zależy bardzo na transferze de Jonga i wciąż starają się dojść z Blaugraną do porozumienia. Katalończycy oczekują za swoją gwiazdę kwoty zbliżonej do 100 milionów euro. Ekipa z Manchesteru na ten moment oferuje 20 milionów euro mniej.

Manchester United are expected to make an offer for Wolverhampton Wanderers midfielder Ruben Neves. https://t.co/MsNLBDQnq5 — Sportskeeda Football (@skworldfootball) June 13, 2022

Alternatywą dla Erika ten Haga wobec fiaska transferu de Jonga jest Ruben Neves z Wolverhampton Wanderes. Portugalczyk ma za sobą udaną kampanię 2021/22, a jego przegląd pola i strzały z dystansu zaimponowały szkoleniowcowi Manchesteru United. Według portalu 90min na Molineux może trafić Joao Palhinha ze Sportingu, a wówczas Wilki zgodziłyby się sprzedać swojego pomocnika.

