ANP / Alamy Na zdjęciu: Nemanja Matić

Ipswich Town zarzuciło sieć na Nemanję Maticia

Wiele wskazuje na to, że Nemanja Matić zmieni barwy klubowe podczas trwającego styczniowego okna transferowego. 36-letni pomocnik, mimo podeszłego wieku, wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym, a Olympique Lyon jest gotowy rozważyć oferty za weterana. W ostatnich dniach bardzo doświadczony zawodnik był łączony z trzema włoskimi zespołami, a mianowicie Como 1907, SSC Napoli oraz Fiorentiną. Tymczasem na stole pojawiła się kolejna opcja dla 48-krotnego reprezentanta Serbii.

Jak ujawnił Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej “Sky Sports” chrapkę na zakontraktowanie Nemanji Maticia ma również beniaminek Premier League, Ipswich Town. Klub z Portman Road rozważa pozyskanie mierzącego 194 centymetry piłkarza, który wniósłby doświadczenie do drużyny The Tractor Boys. Ipswich Town oczywiście marzy o utrzymaniu na najwyższym poziomie rozgrywkowym, co będzie niezwykle trudnym zadaniem. W osiągnięciu tego celu beniaminkowi miałby pomóc właśnie słynny Serb.

Gdyby 36-latek dogadał się ze zdobywcą Pucharu UEFA 1980/1981, to zaliczyłby wielki powrót na Wyspy Brytyjskie. Przypomnijmy, że w przeszłości środkowy pomocnik występował w Chelsea oraz Manchesterze United. Nemanja Matić zdecydowanie największe sukcesy święcił w barwach londyńskiego giganta. Serb jako zawodnik ekipy The Blues wygrał trzy mistrzostwa Premier League, Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej.