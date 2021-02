Legia Warszawa poinformowała we wtorek o pozyskaniu ukraińskiego napastnika Nazarija Rusyna. 22-letni zawodnik dołączył do zespołu mistrzów Polski na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego roku z Dynama Kijów. W umowie między klubami znalazła się opcja umożliwiająca Legii wykupienie młodzieżowego reprezentanta Ukrainy.

12 bramek Rusyna w lidze ukraińskiej

Rusyn ma wzmocnić ofensywę Legii Warszawa. 22-latek, który jest środkowym napastnikiem, na boiskach ukraińskiej ekstraklasy rozegrał 47 spotkań, zdobywając 12 bramek. Poza występami w Dynamie Kijów, zaliczył również grę na wypożyczeniu w Zorii Ługańsk.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do Legii. Na pierwszym miejscu jest przede wszystkim drużyna. Moje gole są tylko dla niej i mają służyć temu, żeby wygrywała i sięgała po trofea – mówi Nazarij Rusyn, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Transfery Legii zza wschodniej granicy

Rusyn jest kolejnym zawodnikiem, który w ostatnim czasie występował zza wschodnią granicą naszego kraju, a który dołączył do zespołu Legii. Wcześniej do drużyny prowadzonej przez Czesława Michniewicza dołączyli Uzbek Jasur Yaxshiboyev i Ukrainiec Artem Szabanow.

Pierwszy co prawda przeniósł się do Legii z Paxtakora Taszkient, ale cały 2020 roku spędził na Białorusi. Reprezentował tam barwy najpierw Energietyka-BGU Mińsk, a następnie Szachtiora Soligorsk. Z drugim z tych zespołów zdobył mistrzowski tytuł, a sezon zakończył na drugim miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców. Z kolei 28-letni Szabanow, podobnie jak Rusyn, został wypożyczony do końca obecnego sezonu z Dynama Kijów.

We wtorek Legia poinformowała także o rozwiązaniu za porozumieniem strony kontraktu z Jose Kante.