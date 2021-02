Jose Kante nie jest już zawodnikiem Legii Warszawa. We wtorkowe popołudnie mistrz Polski poinformował o rozwiązaniu za porozumieniem stron kontraktu z doświadczonym napastnikiem.

Legia Warszawa rozstała się z Kante pół roku wcześniej

Umowa 30-letniego reprezentanta Gwinei miała obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku. Obie strony doszły do porozumienia w sprawie jej wcześniejszego rozwiązania. Kante zawodnikiem Legii Warszawa został latem 2018 roku, przenosząc się na zasadzie wolnego transferu z Wisły Płock. W zespole ze stolicy występował do dziś, z półroczną przerwą na wypożyczenie do hiszpańskiego Gimnasticu de Tarragona (pierwsza połowa 2019 roku).

Ponad 120 meczów w PKO Ekstraklasie

W zespole Legii rozegrał łącznie 59 spotkań, zdobywając 19 bramek i notując pięć asyst. W obecnym sezonie na boisku pojawił się tylko siedem razy, w tym zaledwie cztery w meczach PKO Ekstraklasy. Po raz ostatni na murawie zameldował się 24 września, w meczu eliminacji Ligi Europy z Dritą.

Kante na polskich boiskach reprezentował również barwy Górnika Zabrze i Wisły Płock. Łącznie w PKO Ekstraklasie rozegrał 121 meczów, strzelając 31 bramek i dokładając dziewięć asyst.

Od kilku tygodni mówiło się o jego możliwym odejściu z klubu. Kante był łączony między innymi z przenosinami do Chin, ale ostatecznie transfer nie doszedł do skutku. Teraz obie strony doszły do porozumienia w sprawie wcześniejszego rozstania i Gwinejczyk jest już wolnym piłkarzem.