Ndombele wrócił do Tottenhamu po zakończeniu umowy wypożyczenia

Napoli musiało poszukać jego następcy

Azzurri zdecydowali się na transfer Cajuste

Jens Cajuste wzmocnił SSC Napoli

Jens Cajuste ma za sobą bardzo udany sezon w Stade Reims. Defensywny pomocnik rozegrał 31 spotkań w Ligue 1, w których zdobył trzy gole i zanotował jedną asystę. Dobrymi występami 23-latek zwrócił na siebie uwagę kilku znaczących klubów. Jak się okazuje, najszybsze i najbardziej konkretne było Napoli.

O transferze Cajuste Napoli poinformowało w oficjalnym komunikacie nie ujawniając kwoty transferu. Mówi się, że opłata wyniosła około 12 milionów euro. Szwed podpisał pięcioletni kontrakt.

Cajuste jest wychowankiem Orgryte FC – klubu mającego siedzibę w jego rodzinnym Goteborgu, zanim dołączył do Midtjylland w 2018 roku. Pozostał tam przez cztery sezony, a zeszłego lata przeniósł się do Francji, by, jak się okazało, po roku znów zmienić barwy klubwe.

Oczekuje się, że Cajuste zastąpi Tanguya Ndombele w Napoli, który wrócił do Tottenhamu po wygaśnięciu umowy wypożyczenia pod koniec sezonu 2022-23.

